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Киркоров надел уникальные штаны из животных

Киркоров надел уникальные штаны из животных
Филипп Киркоров. Фото:instagram.com/fkirkorov/
Поп-король предложил подписчикам угадать цену оригинального наряда

Филипп Киркоров, который всегда славился любовью к эпатажным образам, выложил на своей странице в "Инстаграм" новое видео. На нем артист продемонстрировал необычную обувь и одежду: массивные кроссовки, яркую кофту в стразах. Изюминкой стали мешковатые джинсы, усеянные аппликациями в виде разных животных.

"Total look by Gucci"– подписал ролик поп-король. 

Мнения подписчиков тут же разделились. Одни удивлялись, другие восхищались: "Как в этом ходить?", "Какой здоровский у Вас зверинец, Филипп!","Веселенький лук". 

Киркоров – заядлый "Инстаграм"-пользователь, у него боьшее трех миллионов подписчиков. Артист регулярно делится с поклонниками своими фотографиями и частенько отвечает на комментарии. И в этот раз исполнитель хитов "Цвет настроения синий" и "Романы" не забыл про своих фанатов. В конце видео Киркоров сообщил, что объявляет конкурс. Участникам нужно угадать примерную стоимость его оригинальных джинс. Стилист исполнителя Арсен Айрапетов, выступивший в роли оператора ролика, дал конкурсантам небольшую подсказку, отметив, что вещь лимитированная: таких всего две пары.

Предположения возбужденных поклонников не заставили себя ждать. Причем, цифры в комментариях  называют самые разные: "1 000 000₽, наверняка не меньше!", " Если считать затраты на материал и нашивки то тысячи 3) + бренд, ну пускай 303тысячи ₽", " 1500 им красная цена", "Попробую угадать цену))) 27 000???" (орфография и пунктуация сохранены).

Победителя Киркоров пока не определил, однако точно знает, какой будет приз. Айрапетов предложил разыграть одну из зверушек-нашивок со штанов поп-короля. Исполнитель предложение отмел, сказав, что зверушку не отдаст, но в своих сториз победителя отметит.

Пока остается только догадываться, какую сумму эпатажный певец потратил на такой необычный наряд.

Ранее,сообщалось, что Киркоров не попал на праздник весны Пугачевой из-за болезни Примадонны.

Александра АКСЕНОВА

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