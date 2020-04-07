Бывший муж Аллы Пугачева откровенно рассказал о своей личной жизни

Филипп Киркоров нашел способ развлечь поклонников на самоизоляции. Вместе с подругой он провел прямой эфир через "Инстаграм", где отвечал на откровенные вопросы певицы Ольги Поляковой.

Один из вопросов касался первого поцелуя певца. Киркоров сначала подумал, что блондинка спросила его о первом сексуальном опыте, и выдал неожиданные подробности об отношениях с женщинами.

Бывший муж Примадонны признался, что с интимом у него связана "история жуткая, страшная", а все произошедшее он бы сравнил с фильмом ужасов.

После Киркоров все же рассказал о первом поцелуе с одноклассницей в 9-м классе. По словам артиста, именно этой девочке он посвятил песню "Марина". Однако отношения школьников не сложились, так как будущая звезда заскучала.

Личная жизнь Филиппа Киркорова сейчас окутана тайной. Артист был женат на Алле Пугачевой, их брак продлился около 10 лет. Потом певица закрутила роман с Максимом Галкиным.

Главное место в жизни "короля российской эстрады" сейчас занимают дети, которых родила суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория, названная в честь бывшей жены и умершей матери, появилась на свет в 2011 г., а сын Мартин родился в 2012 году.

Есть ли сейчас рядом с Филиппом Киркоровым любимый человек, остается только гадать.

Ранее "Утро" писало о трагедии в жизни Филиппа Киркорова.