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Киркоров рассказал о смерти любимой женщины

Киркоров рассказал о смерти любимой женщины
Филипп Киркоров. Фото: twitter.com/fkirkorov/www.globallookpress.com
Родственнице артиста могло исполниться 83 года

Сегодня для Филиппа Киркорова особенный день – 7 апреля праздновала бы день рождения его мама Виктория. Артист решил рассказать о своей утрате в социальных сетях, где опубликовал фотографии любимой женщины.

"Сегодня исполнилось бы 83 года моей маме Виктории", - подписал он снимки.

Под постом артиста сразу же нашлись его поклонники. Как оказалось, именно они сделали коллажи с фотографиями матери Киркорова. По их мнению, Виктория Марковна и дочь певца Алла-Виктория очень похожи внешне. Более того, девочку назвали в честь бабушки и бывшей жены артиста – Аллы Пугачевой.

Известно, что мать поп-короля была ведущей концертов и умерла в 1994 г. от онкологического заболевания. Певец тяжело справлялся с потерей и всегда очень трепетно отзывается о любимой женщине.

"Конечно, Виктория Марковна видит и радуется за своего сына, за своих чудесных внуков. А мы каждый день видим ее отражение в глазах и улыбке Филиппа, Аллочки-Виктории и Мартина", "Конечно же, большинство из нас не были знакомы с ней лично, но я уверена, каждый ощущает тот свет и тепло, излучаемые этими фотографиями... Будем помнить всегда", – написали поклонники Филиппа Киркорова в социальных сетях.

Ранее "Утро" писало о Филиппе Киркорове, который провозгласил себя императором в розовой шубе. 

Дарья ПЕТРОВА

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