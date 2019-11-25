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"На мужчину стал похож!": Киркоров остался без волос

Киркоров остался без волос
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король снялся обритым наголо

Филипп Киркоров остался без волос. Седая щетина покрывает его голову.

В таком виде исполнитель хита "Цвет настроения синий" показан на снимке в Инстаграм-историях. Артист смотрит в камеру, закрыв часть лица руками, в его глазах – печаль.

Кадр, опубликованный фотографом, горячо обсудили в Сети. Одни восхищались: "Неожиданно и круто!!!! Без пафоса и наигранности", "Очень круто, есть характер!", "В черно-белых снимках всегда больше правды... Потрясающее фото", "Какая крутая фоточка! Без блесков и прочего хлама... прямо взгляд в душу. Сильно", "На мужчину стал похож! Отличный образ и фото!", "Сложно, когда Вы красивы... хочется новизны... а суть? Глаза – зеркало Вашей ранимой души".

Другие остались недовольны. "Ужас", "Страшно", "Даже не узнала его", – прокомментировали они.

Грусть во взгляде, наверное, вызвана большой утратой – 25 лет назад у певца умерла мама. В воскресенье, 24 ноября, отметив, что "память о ней жива в его сердце каждый день", поп-король благодарил самую дорогую для него женщину "за жизнь". И выложил совместное фото с нею.

Подписчики не остались равнодушны. Они поддердали исполнителя и отметили, что он не только очень похож на маму – красавицу, но и "увековечил ее память в песне".

Филипп Киркоров не впервые показывается без волос. До этого снимок, нак котором он также был без волос, дал фанатам повод думать, что  артист обрился наголо в знак протеста Алле Пугачевой. Вид поп-короля не раз критиковали в соцсети. Не всем нравятся и некоторый высказывания звезды.

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Полина ДОРОЖКИНА

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