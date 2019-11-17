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"Низко пал": публика отвернулась от Киркорова после фото с полуголым красавчиком в ошейнике

"Низко пал": публика отвернулась от Киркорова после фото с полуголым красавчиком в ошейнике
Филипп Киркоров. Фото:instagram.com/fkirkorov/
Поп-король показался с мускулистым работником

Новые отношения начались с того, что молодого мужчину раздели и загнали в клетку.

Филипп Киркоров показал в Instagram нового танцора своей труппы. Парень уже выступил на одном из грандиозных шоу звезды. На кадрах, которые бывший муж Аллы Пугачевой опубликовал на своей странице, видно, что постановка на концерте была весьма пикантной. Новенький часть выступления провел в клетке. На парне были только кожаные штаны и ошейник с поводком.

Смелое шоу часть пользователей не оценила. Киркорова заплевали за садомазо-шоу. Комментаторы заявили, что уровень Филиппа как артиста сильно упал (орфография и пунктуация сохранены).
"Больше ты не артист высокого уровня, низко пал..." "ФИЛИПП ВЫ ПАДАЕТЕ ВСЕ НИЖЕ. САДО – МАЗО РАЗМАЗНЯ. Я ПОКА СЛУШАЮ СТАРЫЕ ПЕСНИ, ХОТЯ БЫ ЭТО ДУШУ ГРЕЕТ" "Самое худшее из худшего, что можно увидеть. 25 лет ходила на шоу, теперь похоже нет желания, отвернул от себя..." "Филя что заднеприводный? Мужик какой то голый с ошейником", – написали они.

Ранее Киркоров и Басков рассказали о ночи вдвоем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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