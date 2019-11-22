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"Урод невоспитанный": Киркоров ответил Баскову матом

"Урод": Киркоров ответил Баскову матом
Николай Басков и Филипп Киркоров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Поп-король не нашел приличных слов, чтобы передать свое настроение

Забросав организаторов "Новой волны" крепкими словечками, Филипп Киркоров на этом не остановился. Вылетев на юбилейный концерт Игоря Крутого в Минске, он снова заматерился, только на этот раз – передавая ощущения. А его друг Николай Басков записал это на видео и опубликовал в соцсети.

"Как настроение?" – спросил "натуральный блондин", обращаясь в самолете к артистам. Поп-король, на миг подняв взгляд от телефона в камеру, и показав большой палец, ответил: "Настроение – вот, за.... (очень хорошо)".

Сидящая рядом певица Жасмин хохотнула и закрыла ладонью лицо. "Что, можно выкладывать?" -  поинтересовался растерянный Басков. Поучаствовал в разговоре и расположившийся напротив Игорь Крутой: "Ну если он сказал "обос...ли", почему нельзя так сказать вот то, что он сейчас сказал?". 

Подписчики отреагировали по-разному. Одни поддержали ругнувшегося артиста, другие возмущались, не подбирая выражений: "Филипп Бедросович как всегда", "Бесподобный", "Жжет", "Прозвучало так по-свойски!", "Бывает такое у каждого из нас без исключения, Филя ведь тоже человек... зато как есть – прямо, кратко, понятно", "Молодец, сказал – как отрезал","Ужас... нельзя такое выкладывать", "Просто кладет на всех", "Урод невоспитанный. Никакого уважения к людям", "Порочит свое имя по-страшному". 

Ранее Филипп Киркоров неожиданно покинул нашу страну. До этого его назвали сумасшедшим.

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
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Полина ДОРОЖКИНА

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