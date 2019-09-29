Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киркоров спешно уехал из России

Киркоров внезапно уехал из России
Фото: www.globalllokpress.com
Поп-король устроил "нежданчик" в аэропорту

Исполнитель главного хита 2019-го года "Цвет настроения – синий", поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров внезапно уехал из родной России в США. 

На своей странице в социальной сети артист признался, что поездка за океан у него не была запланирована. 

"Обожаю неожиданные поездки....И сегодня этот приятный "нежданчик” прилетел из НЬЮ ЙОРКА....На связи через 10 часов🕺🏻, а всем кого знаю и не знаю веселого хорошего дня в кругу родных и близких! ( орфография и пунктуация сохранены)", – написал он. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Ранее Филипп Киркоров трогательно поздравил с днем рождения Ани Лорак Артистке исполнился 41 год. В Инстаграм Киркоров выложил совместное фото со знаменитостью, на котором он завис над звездой сверху.

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей