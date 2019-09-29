Поп-король устроил "нежданчик" в аэропорту

Исполнитель главного хита 2019-го года "Цвет настроения – синий", поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров внезапно уехал из родной России в США.

На своей странице в социальной сети артист признался, что поездка за океан у него не была запланирована.

"Обожаю неожиданные поездки....И сегодня этот приятный "нежданчик” прилетел из НЬЮ ЙОРКА....На связи через 10 часов🕺🏻, а всем кого знаю и не знаю веселого хорошего дня в кругу родных и близких! ( орфография и пунктуация сохранены)", – написал он.

Ранее Филипп Киркоров трогательно поздравил с днем рождения Ани Лорак Артистке исполнился 41 год. В Инстаграм Киркоров выложил совместное фото со знаменитостью, на котором он завис над звездой сверху.