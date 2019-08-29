Поп-король устроил грандиозный скандал на "Новой волне"

На репетиции Филипп Киркоров не сдержался и выплеснул эмоции. Он кричал и нецензурно ругался. Все это попало на видео и было выложено в Сети.

"Мат, мат и еще раз мат. Думаю, многие таким его не видели",

– цитирует слова автора ролика РЕН ТВ.

Причиной недовольства знаменитого артиста стало то, что сроки подготовки к выступлению оказались сорваны. И добавил, что ему безразлично, сколько времени осталось до концерта.

"Я пока не отрепетирую, шоу ваше не начнется, понятно?.. ничего здесь не будет", – бушевал поп-король.

Между тем сам певец уже отчитался об успешном выступлении ."Мы только что ЭТО сделали...". Премьера песни "Лунный гость", написанная специально для меня... на "Вечере премьер" на "Новой волне"...", – сообщил он в Instagram. и выложил целую фотосессию.

Поклоннники засыпали кумира комплиментами: "Как всегда, неотразим", "Песня выше всех похвал!!!!!!! Просто на разрыв!!!! Выступление ВЕЛИКОЛЕПНОЕ, образ ШИКАРНЫЙ, вокал заставил замереть и покрыться мурашками...", "Какой же Вы потрясающий".

Киркоров принимает участие в "Новая волне". С ним на юг приехала и оперная певица Анна Нетребко, с которой он проводит время, называя ее "любимой". Уделил внимание поп-король и давней подруге – Ани Лорак. Прибыв в Сочи, оба позировали на красной дорожке, потом обнимались и ходили под руку.

Музыкальный фестиваль в Сочи стартовал 24 августа и продлится до 29-го. В конкурсе участвуют 13 певцов из 11 стран мира.

