Киркоров бросил молодую подругу

Поп-короля теперь видят с другой

Еще недавно с Филиппом Киркоровым на светских тусовках и больших мероприятиях часто бывала Катя Гусева. И в соцсетях появлялись их совместные фото и видео. Теперь артист ходит без нее. Подруга решила, что он ей неверен.

"Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет", – заявила девушка. Однако "по телефону два – три раза в неделю" они общаются постоянно, даже когда он на отдыхе", цитирует StarHit.

Катя даже имя предполагаемой соперницы назвала. По ее словам, это Алиса Бартова – художник, телеведущая, светская львица, которая теперь часто сопровождает артиста. А сама Гусева – "любимый и официальный диджей, человек, который пишет все ремиксы" поп-короля. В начале июля она брала короткое интервью у певца, и тот сказал о чувствах к ней.

Девушка также призналась, что "с радостью бы пошла за певца замуж, несмотря на разницу в возрасте", ведь он "красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый". Певец научил подругу выглядеть ярче, она стала "одеваться более броско, более вызывающе, хотя сама всю жизнь любила классику", – отметила Гусева, сообщали "Дни.ру"

Катя часто гостит на семейных праздниках знаменитости. И дети Филиппа Бедросовича "всегда рады" ей, "называют по имени".

Упорные слухи о романе Киркорова и Гусевой поползли, когда известный артист стал очень много времени проводить с привлекательной молодой особой. Многие заговорили, что у артиста появилась новая возлюбленная. Сама девушка в прошлом году рассказала, что познакомилась с поп-королем около трех лет назад, и у них сложились очень близкие отношения – за прошедшее время Филипп познакомил Катю с родными.

Однако и тогда роман не привел к ожидаемой поклонниками свадьбе – вмешалась Примадонна. Алла Пугачева оказывала экс-супругу слишком явные знаки внимания, а он, наверное, понял намеки и сделал выводы.