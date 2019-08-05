"Панталонами похвастайся": у Киркорова нашли признаки "сумасшествия"

Поп-короля жестко высмеяли за страсть к ярким нарядам

Филиппу Киркорову подарили эксклюзивную обувь. Он тут же похвалился этим – разместил в соцсети видео, на котором можно разглядеть обновку со всех сторон. Не все подписчики остались довольны.

В ролике показаны летние мужские туфли. Они раскрашены в семь цветов: ярко-желтый, бирюзовый, малиновый, синий, оранжевый, красный и зеленый.

"С обновкой меня! Они нереально крутые!"

– радостно сообщил артист под видео.

Комментарии потекли рекой. Недовольные возмущались, отметив, что обувь не новая и откровенно высмеивая певца:

"Вы уже с ума сходите из-за этих шмоток и брендов", "Понты дороже", "Поздравляем женскими тапочками! Следующий шаг – красивый бюстгалтер!", "Панталонами похвастайся", "Наверное, это уже лишнее", "Перебор!!! Главное в человеке – его душа и то, что он несет, а не его обертка и мишура!!!", "Подошва грязная, что ли?", "Фил, они уже ношенные. Не бери", "Почему подошва повидавшая?".

Фанаты, напротив, хвалили обновку и самого поп-короля. "Ярко и поизитивно", "Идеальные", "Очень красивые и яркие. Необычно", "Мегакруты. Чтобы ножки не потели", "Клевые", "Моднявые и веселые", "У Вас все всегда красивое. И Вы, и башмаки", "Ты и так красавчик, куда еще больше?"

Киркоров пердпочитает броские и необычные наряды. Однако это не всегда встречает понимание у зрителей.

В последнее время артиста часто критикуют в соцсети. Не так давно его обсмеяли за одежду, напоминающую не то ковер, не то пижаму. Ранее Филиппу Бедросовичу наговорили гадостей, ругая за хвастовство. А до этого он в калошах взбесил украинцев.