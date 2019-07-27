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"Дуэт девочек": Басков и Киркоров опозорились в Баку

Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король и "золотой голос" России завернулись в "ковры"

Выступление звезд на фестивале "Жара" произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Николай Басков и Филипп Киркоров зажгли на сцене со скандальной песней "Ибица". Звезды появились в роскошных костюмах и в сопровождении красоток с обнаженными ягодицами.

Фееричное выступление впечатлило коллег по цеху, высказались и обычные зрители. Впрочем, впечатления были прямо противоположными. Так, Анна Семенович заявила, что "Песня огонь". Внимание же большей части пользователей было приковано к костюмам Киркорова и Баскова. Пестрые одеяние певцов с чем только не сравнивали – и с коврами, и с пижамами. Некоторые комментаторы заявили, что настоящий мужчина такое не наденет, призвав звездную парочку быть скромнее (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

"Материал на костюмы оптом брали", "попугай-шоу", "Перевелись что ли мужики на Руси", "Два ковра", "Дуэт девочек.!!!" "Пижамная вечеринка, уже не 25 , а все чупа– чупс в попе плавится", "Мне очень понравилось. Жду, когда вы поцелуетесь взасос с Филиппом у всех на глазах", "Слушайте, ну по скромнее с нарядом то. Филлипа достался кусочек от Баскова. Прикольно конечно, но очень пёстро. Артистов за такими нарядами не видно", "А Малахову нравится",

– написали они.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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