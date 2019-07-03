"Танцуют все": Киркоров развлекся в день похорон Баскова

Поп-короля обвинили в притворстве

Николай Басков 3 июля прощается с отцом. Похороны Виктора Баскова должны проходить в закрытом режиме: семья артиста хочет в этот траурный момент побыть без посторонних. Филипп Киркоров остался в Майами и повеселился от души, отделавшись длинным соболезнованием в соцсети.

"Душой с тобой, прости, что сегодня физически не с тобой. Держись, Друг , мои слова соболезнования и утешения Маме....",

– завершил он обращение к владельцу "золотого голоса" под фото с его родителями.

Подписчики артиста по-разному отреагировали на эти слова. Одни возмутились (орфография и пунктуация авторов тут и дальше сохранены):

"Что за люди эти артисты,в день смерти дают концерт ,лучший друг не может быть рядом на похоронах.Ужас какой-то", "Может я и зануда, но мне кажется, подобные слова гораздо ценней, если они сказаны лично, но не на публику".

Другие отреагировали не то серьезно, не то с сарказмом. "Филипп по ходу в дружбе,бриллиант наивысшей огранки!Молодец!", "BЫ УМЕЕТЕ ДРУЖИТЬ,ФИЛЛИПП!!!", – прокомментировали они пылкую речь поп-короля. Остальные сокрушались, что ушел из жизни хороший и не старый человек и выразили сочувствие Николаю Баскову и его сыну.

Между тем в сторис размещено видео, сопровождающееся далеко не трагическими словами.

И там же показано, как "скорбит" Киркоров в день похорон отца своего друга. Он гуляет с детьми в парке и корчит рожицы.

В этот скорбный день поддержала экс-возлюбленного и модель Виктория Лопырева. Она адресовала семье певца искренние слова: "Мы навсегда простились с Виктором Владимировичем. Уходит человек – уходит целая Вселенная. Как больно. Коля, Елена Николаевна (мать артиста), самые искренние соболезнования. Держитесь. Всегда с вами!! Пусть земля будет пухом".

Среди подписчиков блондинки тоже нашлись те, кто упрекнул ее неискренности ее скорби. Такие заявили: "А на фото не видно, что Вы переживаете за друга (ЛИЦИМЕРИЕ одним словом! У близкого человека горе, а Вы думаете только о том как получиться ХОРОШО в объективе камеры... Стыдно должно быть! Видимо не любая красота спасает мир, где то это просто ФАЛЬШЬ(", и отметили, что "важно быть всегда другом среди этой насущной мишуры и гламура шоу-бизнеса бизнеса".

Виктор Басков скончался 30 июня. Полковник запаса долго болел, но семья верила, что он поправится, но мужчина не дожил до сентября, когда ему должно было исполниться 68 лет.

Причина смерти отца артиста не известна, о месте прощания и похорон в его пресс-службе умолчали. Самого Николая трагическая новость лишила дара речи.