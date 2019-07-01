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Басков онемел после смерти отца

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Трагическая новость застала певца на гастролях

Николай срочно вернулся в Москву из Минска.

Артист не нашел слов, чтобы выразить свою боль. Он опубликовал душераздирающий пост в Instagram.

"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе🙏мой горячо любимый Папа ...."

– написал Басков.

Певец выложил любимую песню отца "Вишневая любовь" в собственном исполнении. На видео родители Николая подпевают ему на одном из концертов.

"…наша с мамой любовь к тебе бессмертна", – заключил он.

Ранее СМИ со ссылкой на знакомых Баскова сообщили о смерти его отца Виктора. Информацию подтвердил и юморист Владимир Винокур, выразив соболезнования.

О причинах смерти пока ничего не известно. По предварительной информации, 67-летний Виктор Басков долго болел. Дата прощания будет названа позже.

"О дате похорон пока нет никакой информации", - цитирует "Подмосковье сегодня" пресс-секретаря артиста Марину Наумову.

Звезды были потрясены несчастьем в семье Баскова. На его странице они оставляют слова сочувствия (орфография и пунктуация сохранены).

"Колечка!!! Родной !!! Не могу представить!!!! Соболезную.... Это самая Счастливая Семья из всех , кто долго прожил вместе",

– написала Лолита Милявская.

"соболезную , такая утрата", – откликнулась Анна Семенович.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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