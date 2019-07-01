СМИ: Басков ушел из жизни

О смерти отца "золотого голоса" России сообщил Владимир Винокур

Виктору Баскову было 67 лет. Отец Николая скончался накануне, 30 июня. Однако известно об этом стало лишь сегодня. Трагическую новость сообщил юморист Владимир Винокур. Он выразил семье Баскова соболезнования.

"Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, от меня и всей моей семьи,по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца– НАСТОЯЩЕГО ПОЛКОВНИКА! Скорблю вместе с Вами! Держитесь-ДРУЗЬЯ!"

– написал он.

Сам Николай пока никак не прокомментировал кончину отца. Однако "Стархит" пишет, что смерть Виктора Баскова подтвердили в окружении звезды. Знакомые Николая рассказали, что его папа долго боролся с болезнью.