"Уже тошнит": Киркоров разозлил публику

Поп-королю наговорили гадостей, ругая за хвастовство

Филипп Бедросович первым прибыл в столицу Азербайджана на Международный музыкальный фестиваль "Жара". Один из знаменитых российских исполнителей прилетел в Баку вместе с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией. Он разместил в Instagram видео и сразу нарвался на критику.

"БАКУ! "ЖАРА"!! ВСТРЕЧАЙ! Мы летим!!" – воодушевленно сообщил под роликом Киркоров. (Здесь и далее орфография и пунктуация всех авторов сохранены).

Только его радость от предвкушения события поддержали не все. Некоторые подписчики возмутились:

"Ой,ойой !!! Заверещали-то ! Да надоело уже все это !Везде ОНИ ! И по телеку и вообще – все про них !Уже тошнит !Живут, барствуют","Почему ту говорит он, а стыдно мне. Хвастун", "Достал уже всех , таскается с детьми повсюду , хвастается как хорошо ему живется , а люди больные на голову отдают последние деньги чтоб пойти на его концерт", "Да, наверное всё-таки надо быть скромнее", "Он уже в таком статусе что так хвастаться просто неприлично".

Другие отметили неточности в словах артиста. "Не всем составом! Где жена и мать?" – упрекнули подписчики. А также пожалели его дочку и сына: "Бедные дети. Им нужна мама".

Однако большинство поклонников пришли в восторг. Они хвалили поп-короля и его наследников: "Супер семья! Обожаю смотреть видосы с вашими детьми! Они цветочки", "без этих людей наш мир ещё больше был бы серым и не радостным так что кто на что-то учился, "Ваши малыши просто чудо-чудное, какие милые и воспитанные дети !"

Журналистам, которые встречали артиста в аэропорту азербайджанской столицы, Киркоров сказал, что рад снова побывать в "одном из самых лучших городов мира". И добавил: "Я хочу показать Баку дочке и сыну. Прогуляемся по Старому городу, искупаемся в море", цитирует издание "Москва-Баку".

Ранее поп-короля тоже критиковали. Не так давно он в калошах взбесил украинцев и опозорился из-за голых красоток.