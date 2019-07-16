Поп-король призвал россиян не переживать за жизнь водителя

В Ростовской области фура, ехавшая по дороге из Волгодонска в Крым, с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в ДТП. Якобы водитель не справился с управлением из-за сложной трассы, съехав с обочины. Певец поспешил прокомментировать эту информацию и успокоить поклонников, которые ждут его выступлений на полуострове.

"Слухи сильно преувеличены. Все нормально, все живы-здоровы, оборудование цело, костюмы целы",

– сообщил артист РИА Новостям, добавив, что причиной аварии стала непогода.

Сотрудники пожарно-спасательной службы вытащили машину, в которой были костюмы, декорации и техническое оснащение, из кювета. По словам представителя певца Екатерины Успенской, все концерты Киркорова в Крыму пройдут по расписанию.

Артист также отметил на своей странице в Instagram, что с нетерпением ждет своих выступлений. Поклонники, которые не сразу получили всю информацию о ДТП, сначала было испугались, но обрадовались, узнав, что в аварии никто не пострадал.