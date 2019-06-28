"Пропаганда разврата": Киркоров опозорился из-за голых красоток

Поп-короля обвинили в деградации

Пользователи Сети запустили откровенный флешмоб "Стеснение пропало", посвященный одноименному клипу Филиппа Киркорова. Однако многим россиянам не понравилась забава соотечественников и тот факт, что певец к ней причастен.

Интернет-пользователи, в основном молодые девушки, снимают ролики, в которых остаются без верхней части одежды. Прелести пользовательницы чем-нибудь прикрывают, совсем, как в клипе Киркорова, в котором он предстал без одежды.

"Кто-то назовёт их чудаками и безумцами, а кто-то улыбнётся и поставит им лайк! Рад, что тенденцию "жизнь без комплексов", о которой все время говорят @tina_kandelaki @annasedokova и другие - подхватывает народ и наслаждается свободой! Давайте жить без стеснения! Ловите челлендж",

– обратился к поклонникам поп-король, опубликовав в Instagram видео аккаунта "Заячий стон", в котором собраны ролики участников флешмоба.

Он добавил, что удовольствие невозможно получить от жизни, если чего-то стесняться, но веселиться надо грамотно и со вкусом. Одни подписчики согласились с Киркоровым, отметив, что "жить надо в удовольствие" и они не обращают внимание на мнение окружающих. Фанаты похвалили Филиппа Бедросовича за талант, чувство юмора и пожелали ему новых творческих успехов.

Вот только было много и тех, кого разозлил не только клип артиста, но и флешмоб. Многие интернет-пользователи раскритиковали Киркорова за откровенность и посетовали на то, что, по их мнению, его творчество стало хуже.

"Я в шоке", "Хотелось бы взглянуть на его реакцию, когда его дочка также без комплексов выступит", "Как обычно голожопость, на большее не способен, нужны рейтинги, тупость", "Так печально наблюдать за вашим репертуаром в последние годы", "Филипп ты дурачок", "Дизлайк, срамота, позор, распущенное общество, больное общество, никакой морали", "Куда катится мир", "А, действительно, зачем стесняться, все раздеваемся, это же такой пример подросткам, супер", "Филипп, вы занимаетесь пропагандой разврата среди молодежи. Вы разрешите делать подобные выходки своей дочери?", "Филипп, извините, пожалуйста, но вы деградируете", – возмутились подписчики.