Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Король голый": Киркорова сравнили с Бузовой

Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Сеть взорвалась от сногсшибательного творения маэстро

Великолепный Филипп Киркоров порадовал поклонников новым клипом – ролик на песню "Стеснение пропало" за несколько часов посмотрели почти 35 тыс. человек.

Король российской эстрады предстал обнаженным, а также "поработал" акушером, учителем и балетмейстером.

Не всем почитателям многогранного таланта Киркорова понравился новый опус мэтра.

"Боже...как будто клип Бузовой...и зачем столько рекламы....", "Обещали клевый клип, а оказалось как всегда", "Клип туповатый. Это все равно,что изображать руками все о чем поешь. Про песню умолчу. Не мое", "Каша какая то а не клип. Безвкусица бессюжетная", "какая безвкусица во всем. из приятного в этом клипе только собака",–

написали комментаторы на Youtube.

Впрочем, большая часть публики с восторгом приняла творение маэстро:

"В клипе много приколов, надо посмотрет и второй, и третий раз, что бьl понят всех... Супер, класс, браво Филипп... Ой, и король действително гольlй", "У Филиппа как всегда лучшие клипы получаются . Браво наш КОРОЛЬ", "наконец-то дождался, Фил, ты лучший", "И кайфанула и хайпанула, досмотрела до конца..сама не знаю– почему?", "Воооу))Песня крутая)))) Очень понравилась идея клипа)", "Не зря он король как всегда бомбезно!!", "Филя еще даст фору молодым! Молодец!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

     

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей