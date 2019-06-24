"Король голый": Киркорова сравнили с Бузовой

Сеть взорвалась от сногсшибательного творения маэстро

Великолепный Филипп Киркоров порадовал поклонников новым клипом – ролик на песню "Стеснение пропало" за несколько часов посмотрели почти 35 тыс. человек.

Король российской эстрады предстал обнаженным, а также "поработал" акушером, учителем и балетмейстером.

Не всем почитателям многогранного таланта Киркорова понравился новый опус мэтра.

"Боже...как будто клип Бузовой...и зачем столько рекламы....", "Обещали клевый клип, а оказалось как всегда", "Клип туповатый. Это все равно,что изображать руками все о чем поешь. Про песню умолчу. Не мое", "Каша какая то а не клип. Безвкусица бессюжетная", "какая безвкусица во всем. из приятного в этом клипе только собака",–

написали комментаторы на Youtube.

Впрочем, большая часть публики с восторгом приняла творение маэстро:

"В клипе много приколов, надо посмотрет и второй, и третий раз, что бьl понят всех... Супер, класс, браво Филипп... Ой, и король действително гольlй", "У Филиппа как всегда лучшие клипы получаются . Браво наш КОРОЛЬ", "наконец-то дождался, Фил, ты лучший", "И кайфанула и хайпанула, досмотрела до конца..сама не знаю– почему?", "Воооу))Песня крутая)))) Очень понравилась идея клипа)", "Не зря он король как всегда бомбезно!!", "Филя еще даст фору молодым! Молодец!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).



