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"Приехал попить": Киркоров в калошах взбесил украинцев

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король наслаждается крымскими курортами

Филиппа облили грязью в Сети.

Певец уже несколько дней колесит по городам полуострова с туром "Цвет настроения синий". Накануне Киркоров прибыл в Ялту. Солнечной фотографией в роскошном наряде он поделился с подписчиками.

На снимке звезда позирует на фоне надписи с названием города в цветастых рубашке и шортах и экстравагантной обуви. Несмотря на давнюю любовь Филиппа к ярким вещам не только на сцене, но и в жизни, периодически на него нападают хейтеры, упрекая в отсутствии вкуса. В этот раз ботинки с шипами окрестили калошами и "носорогами". Однако самыми недовольными оказались жители Незалежной. Они накинулись на Киркорова за поездку в Крым, обозвав того оккупантом. Впрочем, комментаторов из соседней страны поставили на место, напомнив о принадлежности полуострова (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Окупант приехал попеть ,попить в украинскую Ялту！" "губенки закатай!Ялта -это РОССИЯ!!!🇷🇺" "Стремно получить поджопник от Киркорова в данной обуви лучше его не злить" "В Калошах))))" "это Crocs же. Что вы понимаете ;)" "Ну и прикид... Весь в цветочек, на ногах какие-то носороги... " А я милого (русского) узнаю по (походке) одёжке" Руснародпесня на новый лад", "Шикарное место, вечером, когда темнеет видна вся Ялта с ее огоньками... Прекрасно",

– написали комментаторы.

Ранее фура с шикарными концертными костюмами Киркорова и оборудованием для концертов попала в аварию по дороге в Крым.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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