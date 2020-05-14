Галкин сравнил замок Пугачевой с "русским кабаком"
Максим Галкин вместе с детьми и Аллой Пугачевой самоизолировался в замке в деревне Грязь. Скучать артистам не приходится: их дети устраивают им шоу, которые юморист записывает на видео. На последнем Гарри и Елизавета пляшут и кривляются перед камерой. Дом, где все это и происходило, супруг Примадонны сравнил с "русским кабаком", где такие представления бывают ночью.
Муж Примадонны пояснил в социальной сети, что такие шоу случаются обычно с утра, а он никакого участия в действиях детей не принимает – все это их импровизация.
На видео, которое Галкин опубликовал в "Инстаграм", за кадром слышен смех Пугачевой, которой, похоже, все происходящее нравится.
"Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная", – написал Галкин (орфография и пунктуация сохранены).
Подписчики Максима Галкин от ролика в восторге. Они восхищаются артистичностью его детей и признаются, что настроение после просмотра поднялось мгновенно.
"У вас веселуха!", "Просто чудо, а не дети", "Безумно артистичные", "Веселая у вас изоляция", "Утро, видать такое разудалое! Климат, наверное, особенный", "Зажигалочки", "Какие они прелестные", - прокомментировали в соцсети.
Ранее Максим Галкин в "Инстаграм" опубликовал смешное видео с Филиппом Киркоровым.
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