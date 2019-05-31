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Галкин затосковал с женой и детьми

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Юморист сделал откровенное признание

Максим Галкин, вернувшись с гастролей, проводит время с семьей. Он побыл с женой и детьми дома, а потом отправился с ними на прогулку по окрестностям деревни Грязь, где стоит его замок. Там артист посмотрел, как бегают у речки дочка с сыном, вспомнил свое детство, и, выложив в Instagram красивое видео, предался размышлениям.

В ролике Алла Пугачева сидит на ветке дерева, лежащей на земле, а Лиза и Гарри резвятся поблизости. Наблюдая за этим, артист поделился с фанатами мыслями.

"Бывают моменты, когда я чувствую связь с землей, на которой вырос. Запах трав в воздухе, плеск весла на воде, говор птиц, детские голоса относят меня к воспоминаниям из детства, а оттуда словно еще дальше к памяти тех, кто жил здесь до меня, – признался он. И добавил: 

"Наверное, это очень наша русская черта, когда при взгляде на сочную зелень родного поля и бегущих по нему детей, ты испытываешь неизъяснимую светлую тоску по уходящему мгновению". 

Почитатели таланта Галкина не остались равнодушными. Они слишком расчувствовались и написали:

"Аж защемило в груди...", "Это космос. Где то далеко от людей и суеты. Где царит идилия. Божественно", "Очень душевно... зацепило", "Как же все прекрасно Вы написали!", "Лучше и не скажешь, каждое слово затрагивает душу", "Очень трогательно и грустно", "Мурашки и слезы!.. сильные эмоции", "Ох, прямо в сердце", "Как же все душевно, трогательно и сказочно", "Непередаваемая атмосфера... Вы меня растрогали", "Какие слова... мурашки по телу.... А вид, дети, Алла.... Нет слов...", "Даже меня унесло куда-то далеко, может тоже в детство. Очень глубоко и чувственно получилось..." , "Пронзительно и трогательно". 

Некоторые выразили и другие мнения. "Вынуждена с вами не согласиться! Это черта любого нормального человека! Эту тоску при взгляде на красоты природы испытывает человек в любом уголке Земли!", "Да, тоску, Максим, но почему по уходящему мгновению? Мне кажется, здесь иная тоска... Здесь тоска о бесконечности и конечности", – отметили они. 

Такими же, как у Максима, кадрами поделилась на своей странице и его жена. Правда, у Аллы Борисовны видео опубликовано без музыки, и слова под ним другие. Примадонна сообщила: "Это Русское приволье, это Родина моя". 

Ее публикация тоже не осталась без внимания пользователей соцсети. Они хвалили и ролик, и саму артистку, и всю звездную семью.

"Милота", "Какая прелесть... звуки птиц... детишки",  "Счастливая женщина", "Любимые... Выкладывайте видео почаще... Ждем с нетерпением",  "Вы очень трогательны на этом видео, простая, счастливая...", "Невероятно! Вызываете улыбку у людей! И огромный позитив! Будьте счастливы!!!", – отозвались фанаты звезды.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 г., а через семь лет обвенчались. У них растут двойняшки – дочь Лиза и сын Гарри. Юморист часто радует поклонников домашними видео, которые всегда вызывают у тех восторг.   

Фоторепортаж
СМИ: Пугачева провела последнюю ночь с Галкиным
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Полина ДОРОЖКИНА
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