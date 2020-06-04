Муж Примадонны избавился от кудрей

Максим Галкин решился на перемены в внешности. Артист в маске, перчатках и бахилах посетил парикмахерскую, где мастер изменил прическу юмориста. Запечатлеть такой долгожданный процесс супруг Аллы Пугачевой решил на камеру, а фото затем выложил в социальные сети.

Пользователи принялись обсуждать внешний вид знаменитости. Кто-то считает, что с длинными волосами Галкину лучше, кто-то посмеялся над огромными ботинками артиста. Заметили подписчики и то, что у парикмахера маской не закрыт нос – о чем и сообщили в комментариях.

"Мастеру надо нос маской прикрыть. А то не порядок!", "Какой у вас размер ноги? Обувь огромная", "Было лучше с длинными", "Самая желанная стрижка", "Поздравляем вас, Максим, с новым образом", "Повезло стилисту", – написали в социальной сети (орфография и пунктуация сохранены).

Журналисты же обсуждают, где именно стригся Максим Галкин. Пока салоны столицы закрыты, значит, юморист мог доверить свою прическу мастеру из Подмосковья.

"Мы что-то упустили? Когда в Москве успели легально открыться салоны красоты? Или Максим Галкин нашел барбер-шоп у себя в Грязи?" - пишут в телеграм-канале "Только никому…".

Ранее Максим Галкин опубликовал домашнее видео с Кристиной Орбакайте.