Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Было лучше": Галкин решился на перемены во внешности

"Было лучше": Галкин решился на перемены во внешности
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Муж Примадонны избавился от кудрей

Максим Галкин решился на перемены в внешности. Артист в маске, перчатках и бахилах посетил парикмахерскую, где мастер изменил прическу юмориста. Запечатлеть такой долгожданный процесс супруг Аллы Пугачевой решил на камеру, а фото затем выложил в социальные сети.

Пользователи принялись обсуждать внешний вид знаменитости. Кто-то считает, что с длинными волосами Галкину лучше, кто-то посмеялся над огромными ботинками артиста. Заметили подписчики и то, что у парикмахера маской не закрыт нос – о чем и сообщили в комментариях.

"Мастеру надо нос маской прикрыть. А то не порядок!", "Какой у вас размер ноги? Обувь огромная", "Было лучше с длинными", "Самая желанная стрижка", "Поздравляем вас, Максим, с новым образом", "Повезло стилисту", – написали в социальной сети (орфография и пунктуация сохранены).

Журналисты же обсуждают, где именно стригся Максим Галкин. Пока салоны столицы закрыты, значит, юморист мог доверить свою прическу мастеру из Подмосковья.

"Мы что-то упустили? Когда в Москве успели легально открыться салоны красоты? Или Максим Галкин нашел барбер-шоп у себя в Грязи?" - пишут в телеграм-канале "Только никому…".

Ранее Максим Галкин опубликовал домашнее видео с Кристиной Орбакайте. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Путин готовит обращение к народу

Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров

Раскрыта свежая статистика по COVID-19 в России на 4 июня

За сутки от коронавируса умерли 169 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей