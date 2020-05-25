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Кристина Орбакайте 25 мая празднует 49-летие. Максим Галкин в честь этого события дома сделал дома ролик, смонтировав разные видео со звездой. Домашний клип муж Примадонны опубликовал в социальной сети, назвав знаменитость красоткой.
В видео супруг Аллы Пугачевой собрал самые эффектные кадры с ее дочерью. На некоторых моментах Кристина Орбакайте позирует в темноте, а на других снимается без штанов.
Подписчики юмориста в "Инстаграм" согласны с его мнением, что Кристина Орбакайте прекрасно выглядит. Интернет-пользователи написали звезде множество комплиментов, отметив, что дочь Примадонны выглядит моложе своего возраста, а талантом не уступает знаменитой маме.
"Мамина радость", "Стильная девушка. Интересный клип", "Шикарная песня и роскошная женщина", "Она самая крутая из девчонок на эстраде", "Шикарная, талантливая, просто БРАВО!" – высказались поклонники.
Не стал отмалчиваться и Филипп Киркоров. Он вместе с детьми снял видео, где признался, что очень любит Кристину Орбакайте и желает ей счастья.
Ранее Максим Галкин рассмешил подписчиков "Инстаграм" видео с Филиппом Киркоровым.
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