Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Галкин показал домашнее видео с Орбакайте без штанов

Галкин показал домашнее видео с Орбакайте без штанов
Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва/Global Look Presswww.globallookpress.com
Юморист поздравил артистку необычным способом

Кристина Орбакайте 25 мая празднует 49-летие. Максим Галкин в честь этого события дома сделал дома ролик, смонтировав разные видео со звездой. Домашний клип муж Примадонны опубликовал в социальной сети, назвав знаменитость красоткой.

В видео супруг Аллы Пугачевой собрал самые эффектные кадры с ее дочерью. На некоторых моментах Кристина Орбакайте позирует в темноте, а на других снимается без штанов.

Подписчики юмориста в "Инстаграм" согласны с его мнением, что Кристина Орбакайте прекрасно выглядит. Интернет-пользователи написали звезде множество комплиментов, отметив, что дочь Примадонны выглядит моложе своего возраста, а талантом не уступает знаменитой маме.

"Мамина радость", "Стильная девушка. Интересный клип", "Шикарная песня и роскошная женщина", "Она самая крутая из девчонок на эстраде", "Шикарная, талантливая, просто БРАВО!" – высказались поклонники.

Не стал отмалчиваться и Филипп Киркоров. Он вместе с детьми снял видео, где признался, что очень любит Кристину Орбакайте и желает ей счастья. 

Ранее Максим Галкин рассмешил подписчиков "Инстаграм" видео с Филиппом Киркоровым. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

В обгоревших обломках малайзийского "Боинга" найдены загадочные частицы

Изучение частей самолета под микроскопом позволило сделать однозначные выводы о непричастности "Бука" к авиакатастрофе в Донбассе

Гороскоп на 25 мая: успеха добьются четыре знака

Правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей