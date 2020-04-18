Супруг Аллы Пугачевой предстал в неожиданном виде

Максим Галкин отрастил густые усы.

Перемены во внешности муж Примадонны продемонстрировал на видео. Ролик он записал, прогуливаясь вокруг своего знаменитого замка. Судя по всему, юморист не забывает о моционе во время карантина.

На кадрах, которые появились в сторис его Инстаграм, Галкин рассказал о ежеминутно меняющейся погоде, показал окрестности и свое лицо. Предстал он в неожиданном виде – обычно чисто выбритый шоумен отрастил усы. Остается лишь догадываться – действительно ли Максим так резко изменился на карантине или это был всего лишь фильтр.

"Снег прошел, погодка замечательная!" – сообщил подписчикам усатый юморист.

Ранее Галкин едко высказался о своих коллегах по цеху.

