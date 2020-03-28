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Галкин едко высказался о коллегах и перемыл всю посуду

Галкин едко высказался о коллегах и перемыл всю посуду
Максим Галкин. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/
Известный артитст примерил на себя роль домохозяйки

Максим Галкин популярен благодаря своему искрометному чувсву юмора. Артист снова им блеснул, решив рассказать, насколько на самом деле устают его коллеги по цеху в течение дня. Пламенны монолог на эту тему Галкин произнес, моя посуду в одном фарутке. 

Видео появилось в "Инстаграм"-аккаунте жены сатирика, Аллы Пугачевой. Шутливый ролик начинается с того, что Галкин объясняет, насколько неправдоподобно выглядят все признания знаменитостей в усталости. Тем более, большинство из тех, кто рассказывает о своем "измождении", прекрасно выглядят. 

"Если она уставшая так выглядит, то как же она выглядит, когда отдохнет!" – иронизирует шоумен.

Завершается видео шуткой в свой адрес. "Тяжлая это работа – рожей торговать", – смеется артист. 

Зрители оценили забавное видео. "Ну рассмешил", "Что посудомойка сломалась?", "МНЕ НРАВИТСЯ", – написали пользователи социальной сети под роликом. 

Напомним, что ранее Максим Галкин узнал о нефтяной скважине, которая принадлежит его жене

Полина ЛЕДОВСКИХ

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