Певец был свидетелем случившегося на сцене

Лев Лещенко вспомнил повлиявший на всю жизнь Примадонны день.

45 лет назад Алла Пугачева получила Гран-при фестиваля "Золотой Орфей". Там она спела "Арлекино". Однако выступление началось с конфуза. Детали рассказал Лещенко, который был в Болгарии вместе с будущей Примадонной.

Как вспоминает артист, перед Аллой Борисовной выступал английский певец Карл Уэй, которого публика никак не хотела отпускать. Он пел на бис, и здесь-то и случилась заминка.

Пугачева "должна была появиться на сцене со спецэффектом – на спускающейся площадке в виде руки и сойти с нее. После бисовки Карла, когда аплодисменты вроде бы утихли, режиссеры решили, что он закончил и начали опускать эту руку с Аллой, а Карл, успокаивая публику, решил еще вдогонку спеть и в третий раз припев с куплетом. И запел, а Аллу опускают, представляешь!" – поделился он в беседе с МК.

Однако Пугачева быстро нашлась и пройдя сзади по сцене, присела на ступеньку. В этот момент англичанин увидел отчаянные знаки, которые ему подавали операторы, и заметил советскую певицу. Он подошел и уселся рядом с ней, а Алла Борисовна начала ему подпевать.

"Народ встал на уши. Не представляешь, что там творилось. Алла с Карлом облобызались, пообнимались, а потом уже она спела "Арлекино" - два раза",

– рассказывает Лещенко.

Триумф Пугачева с коллегами отметила без особого размаха. По словам Льва Валерьяновича, все "собрались в каком-то ресторанчике и просто бухали".

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