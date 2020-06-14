Примадонна покорила заслуженную артистку своим голосом

Алла Пугачева не всегда пользовалась столь огромной популярностью – в начале карьеры молодой певице приходилось выступать на разогреве у знаменитостей. Некоторые из них и вовсе отказывались сотрудничать с начинающей артисткой. О своем знакомстве с Примадонной рассказала Галина Ненашева.

Заслуженная артистка России была невероятно популярна в 1970-е, тогда с ней хотели поработать многие исполнители. Илья Резник, который уже был знаком с певицей, привел к ней тогда еще никому не известную Аллу Пугачеву. Ненашева рассказала в программе "Привет, Андрей!", что песня ей не понравилась, поэтому артистке она отказала.

Спустя несколько месяцев звезда 70-х услышала, как Примадонна пела на концерте молодых исполнителей. Ненашева призналась, что ей тогда так понравилось исполнение певицы, что она догнала ее в гримерке после выступления, чтобы пообщаться. Так и состоялось первое знакомство российских звезд.

"Получается, она у меня на разогреве выступала",

– рассказала заслуженная артистка.

Популярность пришла к Пугачевой после фестиваля в Болгарии, где во время выступления на сцене произошел конфуз.