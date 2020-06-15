Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Такое не забывается": к запертой в замке Пугачевой пришли люди в защитных костюмах

"Такое не забывается": к запертой в замке Пугачевой пришли люди в защитных костюмах
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна устроила дома подпольный салон красоты

Алла Пугачева продолжает соблюдать режим самоизоляции даже после отмены ограничений. Чтобы привести себя в форму спустя несколько месяцев карантина, певица пригласила домой стилистов. Процесс покраски волос звезда сняла на видео.

Двое мастеров в масках и защитных костюмах занимались волосами Примадонны. Сама Пугачева в этот момент была без какой-либо защиты от инфекции. Певица снимала себя на камеру, как она сама выразилась, "чтобы не забыть это время пандемии".

Пугачева пожелала, чтобы подобные неудобства стали самым тяжелым, что придется испытать в жизни. "Главное, чтобы хуже не было. Такое не забывается", – прокомментировала ситуацию Примадонна.

Один из стилистов пошутил, что они работают в "подпольной парикмахерской", которую Пугачева устроила у себя дома. Журналисты "Комсомольской правды" отметили, что ролик певица записала в своем спа-салоне, специально оборудованном для визита мастеров.

Кадры Пугачева показала на своей странице в "Инстаграм", однако вскоре их удалила. Видео опубликовал Телеграм-канал "Только никому".

Ранее появились фото Аллы Пугачевой до пластики.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

СМИ: названо место начала третьей мировой войны

США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей