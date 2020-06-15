Примадонна устроила дома подпольный салон красоты

Алла Пугачева продолжает соблюдать режим самоизоляции даже после отмены ограничений. Чтобы привести себя в форму спустя несколько месяцев карантина, певица пригласила домой стилистов. Процесс покраски волос звезда сняла на видео.

Двое мастеров в масках и защитных костюмах занимались волосами Примадонны. Сама Пугачева в этот момент была без какой-либо защиты от инфекции. Певица снимала себя на камеру, как она сама выразилась, "чтобы не забыть это время пандемии".

Пугачева пожелала, чтобы подобные неудобства стали самым тяжелым, что придется испытать в жизни. "Главное, чтобы хуже не было. Такое не забывается", – прокомментировала ситуацию Примадонна.

Один из стилистов пошутил, что они работают в "подпольной парикмахерской", которую Пугачева устроила у себя дома. Журналисты "Комсомольской правды" отметили, что ролик певица записала в своем спа-салоне, специально оборудованном для визита мастеров.

Кадры Пугачева показала на своей странице в "Инстаграм", однако вскоре их удалила. Видео опубликовал Телеграм-канал "Только никому".

Ранее появились фото Аллы Пугачевой до пластики.