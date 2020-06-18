Галкин сказал правду о своей ориентации после откровений Пугачевой о разных спальнях

Галкин сказал правду о своей ориентации после откровений Пугачевой о разных спальнях
Максим Галкин. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня юмористу и мужу Примадонны исполняется 44 года. "Утро.ру" вспоминает самые интересные факты и скандальные слухи о жизни звездной семьи

Максим Галкин и Алла Пугачева закрутили роман еще в начале 2000-х. Вокруг известной певицы и харизматичного юмориста, разница в возрасте у которых более 25 лет, сразу же появилось много сплетен. Влюбленные поженились, обвенчались, завели детей и построили дом, однако шумиха не утихает, а любая подробность из жизни артистов вызывает ажиотаж.

Например, как-то Примадонна призналась, что спит с мужем в разных спальнях, а самому артисту после пришлось развеять слухи о своей нетрадиционной ориентации. 

Подобные сплетни, возможно, пошли после того, как Пугачева откровенно заявила, что не делит с любимым одну кровать. Якобы так артистка делала во всех браках – у каждого ее мужа была своя комната для сна. 

Как рассказал сам юморист в одном из интервью, он читал новости о том, что после смерти супруги воссоединится с любимым мужчиной. Певица, по словам ее мужа, спокойно реагирует на такие заявления, а сам Галкин еще раз подчеркнул: он представитель традиционной сексуальной ориентации. А сплетни о нем распускает артист, который завидует ему.

Также комик прокомментировал историю о том, что Михаил Задорнов застал его вместе с Сергеем Дроботенко. Юморист рассказал, что это шутка, за которую сатирик незадолго до болезни извинился.

Особенности совместной жизни Пугачевой и Галкину ничуть не мешают чувствовать себя счастливыми. Примадонна признавалась, что у нее "лучший супруг на свете". Примадонна ценит отсутствие у мужа вредных привычек, чувство юмора и домовитость.

В искренность артистки верят не все. Критик Сергей Соседов предполагает, что звезда живет с юмористом из-за денег, так как у нее давно уже есть финансовые проблемы. Однако звездные супруги на слухи не реагируют, делятся кадрами счастливой семейной жизни и открыто занимаются любовью.

Дарья ПЕТРОВА

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