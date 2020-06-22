В семье Пугачевой ожидают прибавление

В семье Пугачевой ожидают прибавление
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна станет бабушкой в очередной раз

Семья Аллы Пугачевой очень скоро станет больше. Жена племянника Примадонны Гузель ждет ребенка. Но такую радостную новость слегка омрачила госпитализация самого Влада.

Двоюродной бабушкой в третий раз Алла Борисовна может стать уже в сентябре. Этой семейной радостью поделился племянник Пугачевой Влад. Правда, сам он сейчас находится под капельницами в больнице – у него обострился панкреатит, сообщили корреспонденты в эфире НТВ.

Влад уточнил, что у них с Гузель недавно была ситцевая свадьба. В этот день он не смог быть рядом с любимой супругой, на тот момент уже попал в больницу.

Племянник Примадонны также добавил, что многие "хотят повесить" на него наркотики и алкоголь. Как заверил Влад, он уже давно не пьет. Также мужчина заключил, что в лечебном заведении не афиширует свое родство с Пугачевой. Говорит, понты ему не нужны.

Напомним, Влад и Гузель расписались 21 июня прошлого года. Для каждого из влюбленных этот брачный союз стал вторым. Само торжество было очень скромным, невеста даже не надела свадебное платье и была без букета. В ЗАГСе в тот день было мало гостей, Пугачеву среди поздравляющих не заметили.

Ранее "Утро.ру" писало, как Алла Пугачева стала мамой сына племянника. До этого самого наследника брата Примадонны Влада увезли в больницу после ДТП.

Юлия ЕВГРАФОВА

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