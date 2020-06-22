Примадонна надела чересчур темный наряд, считает стилист

Алла Пугачева известна своей любовью к мини – певица старается стильно одеваться и не стесняется экспериментировать с образами. В сети появилось архивное фото, где Примадонна предстала в черном наряде. Стилист Ольга Линцова прокомментировала выбор артистки.

На снимке, опубликованном в фан-аккаунте семьи звезды, певица позирует вместе с мужем Максимом Галкиным, дочерью Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым. Для семейного времяпрепровождения Примадонна выбрала свободные шорты черного света и футболку с белыми полосками.

По мнению стилиста, у костюма Пугачевой актуальный крой, но цвет звезда выбрала не совсем удачный. Темный оттенок "немного грубит" артистку и, "откровенно говоря, старит", считает Линцова. Однако в целом решение удачное: вырез футболки визуально делает шею длиннее, а рукав слегка прикрывает руку.

"Поскольку певица – явная поклонница мини, это никуда не деть!"

– поделилась специалист с Teleprogramma.pro своим мнением о наряде Пугачевой, отметив, что для времени с семьей такой образ вполне допустим.

В мини Примадонна появляется на публике нередко. Певица выбирает открывающую ноги одежду и для семейных мероприятий, и для выступлений на сцене.

Ранее стало известно о прибавлении в семье Пугачевой.