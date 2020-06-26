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Алла Пугачева с возрастом лишь молодеет, не раз отмечали ее преданные поклонники. Публика гадает, в чем секрет Примадонны, изучая те немногочисленные фото, которые публикует звезда в соцсетях. Многие отмечают, что артистка сейчас выглядит лучше, чем в молодости. Возможно, поэтому архивный снимок легендарной певицы вызвал такой ажиотаж – его растиражировали СМИ и оживленно обсуждает народ.
На фото 1994 г. Алла Борисовна позирует в скромном купальнике в горох на пляже в Болгарии. Компанию певице составил ее экс-концертный директор Олег Непомнящий. Отметим, что Примадонна всю жизнь боролась с лишними килограммами и сейчас особенно тщательно следит за фигурой. Cпециальные диеты дали заметный результат – Пугачева похудела и выглядит роскошно. На архивном же снимке видно, что звезда несколько полнее, чем теперь. Ноги, однако, у Примадонны всегда были стройными. Это отметили подписчики фотографа.
"Какие стройные ножки", – восхитился комментатор.
Нашлись и те, кто поспешил выплеснуть яд.
"Sorry,какие некрасивые люди", – заявил один из них. Другой предположил, что Пугачевой вряд ли будет приятно, что такое фото попало в Сеть.
"вряд ли алла в восторге! эдакая дородная тетка на курьих ножках!"
– высказался он.
Фотограф Пугачевой между тем рассказал подписчикам в одном из постов, что всегда запечатлевал звезд без предупреждения.
"Я всегда снимал внезапно, без подготовки!"
– написал Родин.
Ранее "Утро ру" писало о секретах красоты Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Несмотря на возраст, обе знаменитости до сих пор выглядят свежими и подтянутыми.
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