Примадонна выбрала для домашних посиделок необычный образ

Алла Пугачева проводит выходные в компании друзей. Певица показала фото с застолья, причем сама она предстала в необычном образе – без привычной многим пышной прически. Внешний вид Примадонны поразил ее подписчиков в "Инстаграм".

В гости к артистке приехали Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов. В кадре Пугачева позирует, окруженная друзьями. Для домашних посиделок Примадонна выбрала наряд мятного цвета в белый горошек и крупные бусы.

На снимке певица также показалась и с необычной прической. Звезда отказалась от привычных шиньонов и аккуратно собрала волосы. Новый образ Примадонны стали бурно обсуждать в комментариях.

"Алла Борисовна, вы прекрасны", "Все такие помолодевшие", "Какое платье на вас красивое", "Как же вам идут все образы",

– оценили фотографию подписчики (орфография и пунктуация сохранены). Некоторые отметили, что Примадонна выглядит очень стильно и молодо.

Ранее был опубликован архивный снимок Пугачевой на пляже. В сети отметили, что сейчас она выглядит намного моложе и стройнее.