Артисты выступали перед элитой -

После закрытых вечеринок, на которых, порой, выступают и звезды шоу-бизнеса, мебель в заведениях бывает разбита, а помещение буквально приходится обдавать святой водой. Официантка элитного ресторана в Москве рассказала об одном из мероприятий с участием Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и многих других артистов.

Алина Волкова, проработавшая в ресторанном бизнесе около 15 лет, поделилась деталями одного из закрытых торжеств. Тогда праздновался день рождения одного "уважаемого человека" – съемка была запрещена, а гости были самого высокого уровня.

Для них выступали на сцене Жанна Фриске, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, а завершала шоу Алла Пугачева. Во время выступления этнических артистов, которые также были приглашены на праздник, мужчины начали бросать деньги на сцену пачками. Купюры, по словам официантки, были номиналом не ниже ста долларов и евро.

"Сцена и все пространство вокруг нее покрылись толстым денежным ковром",

– вспоминает Волкова, при этом брать деньги персоналу запрещалось. По ее словам, в итоге каждый заработал почти в четыре раза меньше, чем обычно получают после таких мероприятий.

При этом вся заказанная еда практически сразу оказывалась выброшенной: гости не ели принесенные официантами блюда, а их, по правилам, необходимо сразу утилизировать.

"На мойке стоял сервис-менеджер и все выбрасывал. Черная икра, лангустины, сашими из тунца блюфин, все летело в помойку!"

– делится впечатлениями Волкова. Она также вспомнила и другой случай:

"После бесконечных ночных оргий ресторан был разбит и замызган".

Диваны были прожжены, а столы – покрыты вмятинами. Каждое утро управляющий приходил с бутылкой святой воды и опрыскивал помещение после уборки, "пытаясь изгнать демонов порока", рассказала Волкова "Московскому комсомольцу".

Ранее Алла Пугачева показалась без пышного парика и поразила публику новым образом.