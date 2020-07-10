Рыба и белое вино: шеф-повар раскрыл диету Пугачевой

Рыба и белое вино: шеф-повар раскрыл диету Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна ест маленькими порциями и отказывается от десертов

Оставаться в форме Алле Пугачевой помогает ее знаменитая рыбная диета, которой певица придерживается даже во время гастролей и отдыха. Шеф-повар Богдан Паринов рассказал, что заказывала Примадонна в ялтинском ресторане.

Продукты в номер народной артистки во время музыкального фестиваля в Крыму 2011 – 2012 годов, доставляли по особому списку. На столе артистки всегда были свежие фрукты и овощи. На завтрак звезде подавали кофе, причем от десертов она отказывалась.

На обед и ужин Пугачева ела исключительно рыбные блюда с овощами, вспоминает шеф-повар. По словам Паринова, он готовил для Аллы Борисовны только свежие морепродукты, причем подавали блюда ей очень маленькими порциями. Из напитков Примадонна предпочитала белое вино. Шеф-повар добавил, что калорийной пищи практически не было, и за десять дней такой диеты можно легко похудеть.

Рассказал знаменитый шеф и о запросах Валерия Леонтьева. В райдере певца написали, что в номере должны быть сковорода, доска и нож. Вероятно, ему готовили прямо там, предположил Паринов. Сам же он подавал артисту стейк с салатом.

Шеф-повар заключил, что большинство звезд стараются держать себя в форме и с "обжираловом" завязали. Капризы и спецзаказы бывают довольно редко, поделился наблюдением Паринов с "Московским комсомольцем".

Ранее сотрудница ресторана рассказала о последствиях роскошной вечеринки с участием Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"В гробу карманов нет": Лукашенко отказался "продавать" суверенитет Белоруссии

Лидер Республики ни за какие деньги не собирается объединяться с Россией

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей