Примадонна ест маленькими порциями и отказывается от десертов

Оставаться в форме Алле Пугачевой помогает ее знаменитая рыбная диета, которой певица придерживается даже во время гастролей и отдыха. Шеф-повар Богдан Паринов рассказал, что заказывала Примадонна в ялтинском ресторане.

Продукты в номер народной артистки во время музыкального фестиваля в Крыму 2011 – 2012 годов, доставляли по особому списку. На столе артистки всегда были свежие фрукты и овощи. На завтрак звезде подавали кофе, причем от десертов она отказывалась.

На обед и ужин Пугачева ела исключительно рыбные блюда с овощами, вспоминает шеф-повар. По словам Паринова, он готовил для Аллы Борисовны только свежие морепродукты, причем подавали блюда ей очень маленькими порциями. Из напитков Примадонна предпочитала белое вино. Шеф-повар добавил, что калорийной пищи практически не было, и за десять дней такой диеты можно легко похудеть.

Рассказал знаменитый шеф и о запросах Валерия Леонтьева. В райдере певца написали, что в номере должны быть сковорода, доска и нож. Вероятно, ему готовили прямо там, предположил Паринов. Сам же он подавал артисту стейк с салатом.

Шеф-повар заключил, что большинство звезд стараются держать себя в форме и с "обжираловом" завязали. Капризы и спецзаказы бывают довольно редко, поделился наблюдением Паринов с "Московским комсомольцем".

Ранее сотрудница ресторана рассказала о последствиях роскошной вечеринки с участием Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.