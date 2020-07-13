"Уберите камеру": Леонтьев снял штаны перед Пугачевой

"Уберите камеру": Леонтьев снял штаны перед Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты ушли в отдельную комнату, где Примадонна помогла своему коллеге

Валерий Леонтьев попросил Аллу Пугачеву о неожиданной услуге. Певцу нужно было сделать укол, за чем он и обратился к народной артистке. Архивное видео, которое появилось в сети, стали бурно обсуждать поклонники Примадонны.

Судя по всему, кадры были сделаны в гримерной перед выступлением звезд. Леонтьев подошел к Пугачевой и попросил певицу сделать ему укол. Примадонна удивилась, что коллега обратился именно к ней, но в просьбе не отказала, после чего артисты пошли в отдельную комнату.

Исполнитель хита "Маргарита" объяснил, что одна половина ягодиц у него уже исколота, а во вторую делать самому неудобно. Народный артист вручил Примадонне шприц и снял перед ней штаны.

Все это время звезд снимал оператор. Пугачева попросила всех отвернуться и прекратить запись:

"Ну-ка быстренько уберите камеру".

Видео с артистами появилось в фан-аккаунте, посвященном жизни Примадонны, в "Инстаграм". Поклонников звезды восхитило ее мужество: "Не все медики способны на это", "Талант во всем", "Пришла на помощь коллеге", "Наша Алла умеет все!"

Ранее шеф-повар рассказал о запросах Пугачевой и Леонтьева во время музыкального фестиваля в Крыму.

Карина СИРАЗОВА

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