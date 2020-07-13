Слухи о разводе Пугачевой и Галкина шокировали известного критика

Слухи о разводе Пугачевой и Галкина шокировали известного критика
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна не станет отказываться от роскошной жизни с юмористом, считает Соседов

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже больше десяти лет, девять из которых они женаты. Юморист стал пятым супругом певицы, из-за чего не только в сети, но и в звездной тусовке периодически появляются слухи о предстоящем разводе знаменитостей. Свое мнение о вероятном разрыве артистов высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Разойтись всегда просто, а в случае Пугачевой – еще и невыгодно, считает он. По его словам, сейчас никто, кроме юмориста с женой, не живет в такой роскоши, а все, чем сейчас владеет Примадонна, – "райские кущи".

"Ну куда она уйдет от миллиардера из замка, в котором живет?"

– высказался Соседов, добавив, что расставание супругов просто невозможно. По его мнению, телеведущий подарил жене ту жизнь, о которой она всегда мечтала, чего не мог дать ей прошлый муж Филипп Киркоров.

"Макс Галкин для Аллы – это предел мечтаний, это потолок, это Пантеон. Он – ее главный Олимп",

поделился своим мнением критик с "Собеседником".

Напомним, что сейчас Пугачева проводит практически все время в роскошном доме, который построил Галкин для нее и детей. Сам телеведущий до карантина постоянно ездил на съемки.

В замке у Пугачевой есть собственный спа-салон, а недавно Галкин показал розы, которые вырастил для жены.

Слухи о разводе звездной пары ходят не первый год. Некоторые и вовсе подозревают, что брак артистов фиктивный, из-за якобы нетрадиционной ориентации юмориста.

Карина СИРАЗОВА

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