Галкина и Пугачеву втянули в скандал с торговлей людьми

Галкина и Пугачеву втянули в скандал с торговлей людьми
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В СМИ муссируются слухи, что один из задержанных подбирал суррогатную мать для знаменитых супругов

Максим Галкин и Алла Пугачева оказались в центре скандала с акушерами-гинекологами, которых накануне арестовали по делу о торговле детьми. Один из задержанных, вероятно, по этому же делу, ранее рассказывал о том, что подбирал суррогатную маму звездной паре. Ситуацию прокомментировал муж Примадонны.

Телеведущий заявил, что никогда не сотрудничал и даже не пересекался с арестованным Владиславом Мельниковым – гендиректором центра суррогатного материнства. Шоумен также добавил, что процессом тогда занималась клиника Марка Курцера, где, по словам сотрудников, с задержанными также не работали.

"Я не знаю, откуда эта новость. Ничего не могу сказать",

рассказал артист радиостанции "Говорит Москва".

Известного эксперта в области суррогатного материнства Владислава Мельникова задержали несколько дней назад. По данным журналистов, 15 июля его самочувствие ухудшилось, после чего ему вызвали медиков в изолятор, а затем отправили в спецбольницу.

Как пишет "Московский комсомолец", Мельникова могли задержать по делу четырех врачей, которых арестовали вчера. Их обвиняют в торговле людьми, передает РБК.

Напомним, что дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой – двойняшки Лиза и Гарри - родились семь лет назад. Позже стало известно, что знаменитые супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

Карина СИРАЗОВА

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