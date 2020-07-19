"Маска из силикона?": Пугачева озадачила народ внешним видом

"Маска из силикона?": Пугачева озадачила народ внешним видом
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певице предъявили те же обвинения, что и когда-то Софии Ротару

Свежие фотографии Аллы Пугачевой напугали ее фанатов. Подписчики обвинили певицу в том, что она якобы носит "маску из силикона". В итоге на защиту Примадонны встали ее преданные поклонники и в социальных сетях произошел настоящий скандал.

На новых фото в своем официальном аккаунте в "Инстаграм" Пугачева вновь показалась фанатам с минимальным макияжем. Певица также поделилась с подписчиками важным правилом семейной жизни. Примадонна посоветовала всем не смотреть налево, а только вперед или направо. На этот призыв мало кто из пользователей соцсети обратил внимание. Зато внешность артистки подвергли большому количеству критики.

Так фанаты написали, что с Аллой Борисовной "что-то случилось". Кто-то из злопыхателей даже указал, мол в такие годы нельзя настолько открыто демонстрировать свои "возрастные недостатки" и делать селфи. "Это кто", – написала одна из подписчиц, не признав Пугачеву на новом фото. Также артистку упрекнули в том, что она может носить силиконовую маску. 

Но нашлось и достаточно подписчиков, которые вступились за свою любимицу и "выгнали" всех сквернословов со страницы Примадонны. Также фанаты написали свои слова восхищения в адрес певицы.

К слову, несмотря на огромное количество критики, Алла Пугачева не стесняется и часто выкладывает различные снимки. То Примадонна фотографируется без макияжа и прически в поле, то демонстрирует свои стройные ноги в черном костюме. Фанаты отмечают, что даже на фоне молодых коллег артистка выглядит очень ухоженной и красивой.

Напомним, некоторое время назад слухи о ношении маски ходили и про другую артистку. Ранее в этом обвиняли Софию Ротару. Позже эту ситуацию прокомментировала косметолог. По мнению специалиста, у певицы просто хорошая генетика и ей сделали удачную пластику. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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