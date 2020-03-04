Секрет гладкой кожи Ротару объяснили
Слухи о том, что София Ротару носит силиконовую маску, опровергли. Секрет молодости 72-летней певицы, внешность которой уже долгое время бурно обсуждают в Сети, заключается в хорошей генетике и удачной пластике. К такому выводу пришла косметолог Марта Орлова.
Эксперт предположила, что народная артистка сделала ряд хирургических процедур: изменение формы носа и подтяжку век и лица. Кроме того, состояние кожи необходимо постоянно поддерживать различными косметическими процедурами, в том числе и инъекциями, отметила специалист. Однако никакая силиконовая маска, по ее мнению, певице не нужна, передает сайт "Комсомольская правда".
Опроверг слухи и концертный директор артистки Сергей Лавров. "Конечно же, это вранье", – рассказал он, отметив, что сплетни о пластическом гриме, который "хуторянка" якобы накладывает перед выступлениями, слышал и раньше.
По некоторым данным, именно из-за маски два года назад у знаменитости случился гипертонический криз: не пропускающий воздух грим мог повлиять на ее самочувствие. Орлова считает, что чрезмерное повышение давление было вызвано интенсивным рабочим графиком, от чего не застрахованы и молодые исполнители. Поэтому в 72 года ухудшение состояния тем более не должно казаться удивительным.
София Ротару выглядит значительно моложе своего возраста, что не дает покоя общественности. Ранее некоторые СМИ предположили, что пластический грим народная артистка накладывает уже около восьми лет. Позже с этим связали и частые обмороки певицы. В Сети также появился снимок, на котором "хуторянка" якобы предстала без маски: поклонники не узнали звезду и были шокированы ее внешним видом. Директор певицы позже заявил, что секрет молодости Ротару вовсе не в пластике или гриме. По его словам, артистка всего лишь следит за собой: правильно питается и много гуляет на свежем воздухе.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ