Народная артистка выглядит моложе своего возраста вовсе не из-за специальной маски

Слухи о том, что София Ротару носит силиконовую маску, опровергли. Секрет молодости 72-летней певицы, внешность которой уже долгое время бурно обсуждают в Сети, заключается в хорошей генетике и удачной пластике. К такому выводу пришла косметолог Марта Орлова.

Эксперт предположила, что народная артистка сделала ряд хирургических процедур: изменение формы носа и подтяжку век и лица. Кроме того, состояние кожи необходимо постоянно поддерживать различными косметическими процедурами, в том числе и инъекциями, отметила специалист. Однако никакая силиконовая маска, по ее мнению, певице не нужна, передает сайт "Комсомольская правда".

Опроверг слухи и концертный директор артистки Сергей Лавров. "Конечно же, это вранье", – рассказал он, отметив, что сплетни о пластическом гриме, который "хуторянка" якобы накладывает перед выступлениями, слышал и раньше.

По некоторым данным, именно из-за маски два года назад у знаменитости случился гипертонический криз: не пропускающий воздух грим мог повлиять на ее самочувствие. Орлова считает, что чрезмерное повышение давление было вызвано интенсивным рабочим графиком, от чего не застрахованы и молодые исполнители. Поэтому в 72 года ухудшение состояния тем более не должно казаться удивительным.

София Ротару выглядит значительно моложе своего возраста, что не дает покоя общественности. Ранее некоторые СМИ предположили, что пластический грим народная артистка накладывает уже около восьми лет. Позже с этим связали и частые обмороки певицы. В Сети также появился снимок, на котором "хуторянка" якобы предстала без маски: поклонники не узнали звезду и были шокированы ее внешним видом. Директор певицы позже заявил, что секрет молодости Ротару вовсе не в пластике или гриме. По его словам, артистка всего лишь следит за собой: правильно питается и много гуляет на свежем воздухе.