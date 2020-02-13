На фоне слухов о специальной маске публике откровенно рассказали, что на самом деле спасает "хуторянку"

Внешность Софии Ротару не дает покоя многим. В 72 года артистке удается выглядеть гораздо моложе – так считают репортеры и поклонники. Директор артистки, хорошо знающий ее, раскрыл ее секрет.

По словам помощника София Михайловны, она не перестает следить за своей формой даже сейчас. Перед концертом начинает правильно питаться – основу ее рациона составляет свежая зелень, также артистка много гуляет на свежем воздухе.

"Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питается свежей зеленью и каждый день совершает часовые прогулки", – цитирует "КП" слова Сергея Лаврова.

Не все верят в рассказы артистки о правильном питании и физических нагрузках. Эксперты предполагают, что София Ротару не раз ложилась под нож хирурга, чтобы "поднять" щеки, сделать пластику век и улучшить состояние кожи на шее.

Также существует версия, что Ротару, которую удается заснять только на концертах, использует для выступлений особый грим. Якобы звезда надевает на себя силиконовую маску, делающую лицо гладким – уже сверху наносят косметику. Директор Ротару опровергает такие домыслы.

"Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это вранье, – добавил помощник украинской звезды.

До этого "Утро" писало об исчезновении Софии Ротару после важной даты.