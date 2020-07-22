Примадонна надела смелый наряд и произвела настоящий фурор

Максим Галкин устроил праздник для подписчиков. Шоумен опубликовал несколько снимков с любимой супругой Аллой Пугачевой. Фанаты обратили внимание на цветущий вид певицы и отметили, что она выглядит лучше своего мужа.

Для семейной фотосессии Галкин облачился в простые джинсы и белую футболку, а вот его супруга предстала перед публикой в коротком черном платье, поверх которого накинула пиджак.

Шоумен предложил пользователям Сети выбрать лучший кадр, однако подписчики почти единогласно пришли к выводу, что все фотографии получились замечательными.

"Ой, красавцы, но Алла красивее", "Отлично Алла выглядит", "Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела!", "У меня не такие ножки, как у Аллы!", "Прекрасно выглядит!" – восхищаются фанаты в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Максим Галкин делился трогательным видео, на котором его сын Гарри рассказывает о своем новом достижении.