Пугачева зажгла на танцполе под песню Гагариной

Пугачева зажгла на танцполе под песню Гагариной
Алла Пугачева. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Видео со звездной вечеринки появилось в сети

Примадонна весело отдохнула в компании супруга Максима Галкина и их звездных друзей. Алла Пугачева весело станцевала под песню Полины Гагариной и продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

Видео с вечеринки опубликовал в сторис в "Инстаграм" муж звезды Максим Галкин. Сначала он показал, как Примадонна мило беседовала с Григорием Лепсом. Следующие видео были сняты уже на танцполе. Алла Борисовна пустилась в пляс под песню Полины Гагариной "Драмы больше нет". Звезда энергично двигалась под этот хит, радостно улыбалась и периодически подпевала певице. Также Пугачева и Галкин сплясали под песню "Девочка танцуй" исполнителей Артик и Асти. 

Стоит отметить, что на видеороликах Примадонна была в элегантном черном одеянии. Этот наряд хорошо подчеркивал фигуру артистки. Так Алла Борисовна в свой 71 год похвасталась стройными ногами и подтянутой фигурой.

Кстати, среди звездных гостей этой вечеринки был замечен и Николай Басков. Он также задорно танцевал и пел в кругу друзей и отметил, что "жизнь началась".

Напомним, недавно в сети обсуждали фигуру Аллы Пугачевой. Примадонна восхитила публику своим внешним видом. Поклонники даже подметили, что артистка превзошла подруг, которые ее значительно моложе. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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