Пугачева проиграла суд Мартиросян

Примадонна лишилась прав на свой бренд

Предпринимательница из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян частично отсудила у Аллы Пугачевой ее бренд "Кристина". Теперь охрана товарного знака прекращена.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск Мартиросян, которая попросила отменить регистрацию бренда Пугачевой, так как певица не использовала его.

Жительница Нового Уренгоя, которая занимается производством тортов и пирожных, также владеет кондитерским домом "Кристина", правда основала она его на девять лет позже Примадонны, передает телеканал "360".

При этом ранее Мартиросян говорила, что хотела всего лишь узаконить свой бренд, пишет РИА "Новости". В кондитерском доме же заявили, что пытались избежать шумихи, подавая иск Пугачевой. Сотрудники компании рассказали URA.RU, что пиариться на этой истории они не хотели.

Карина СИРАЗОВА

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