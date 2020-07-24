Названы самые дорогие российские звезды

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Земфира. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Григорий Лепс. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисты повысили ценник за выступления на корпоративах после завершения режима самоизоляции

Карантин сильно ударил по карману российских звезд, но теперь, когда концерты снова постепенно начинают проводить, выросли и цены на выступления артистов. Например, многие стали брать гонорары в валюте, из-за изменения курса выросли и гонорары. Расценки российских музыкантов удалось выяснить журналистам.

Самой дорогой звездой оказалась Алла Пугачева. За выступление на частной вечеринке Примадонна берет около 29 млн рублей.

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

На втором месте Земфира. Исполнительница хитов "Искала" и "Хочешь?" споет на мероприятии за 12 миллионов.

Земфира. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Третье место делят Григорий Лепс и муж самой высокооплачиваемой певицы Максим Галкин. Праздник с участием артистов обойдется приблизительно в 10 млн рублей.

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Немного меньше, около 8 млн руб., будет стоить выступление Ирины Аллегровой и Стаса Михайлова. А вот Филипп Киркоров и Николай Басков берут еще меньше. 

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Также в список самых дорогих звезд вошли Иван Ургант, Настя Ивлеева и Полина Гагарина, передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее журналисты подсчитали, сколько потратили на отечественных курортах знаменитости в этом сезоне.

Фоторепортаж
Молодые и богатые: названы самые успешные российские звезды младше 40 лет
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Овечкин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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