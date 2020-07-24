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Карантин сильно ударил по карману российских звезд, но теперь, когда концерты снова постепенно начинают проводить, выросли и цены на выступления артистов. Например, многие стали брать гонорары в валюте, из-за изменения курса выросли и гонорары. Расценки российских музыкантов удалось выяснить журналистам.
Самой дорогой звездой оказалась Алла Пугачева. За выступление на частной вечеринке Примадонна берет около 29 млн рублей.
На втором месте Земфира. Исполнительница хитов "Искала" и "Хочешь?" споет на мероприятии за 12 миллионов.
Третье место делят Григорий Лепс и муж самой высокооплачиваемой певицы Максим Галкин. Праздник с участием артистов обойдется приблизительно в 10 млн рублей.
Немного меньше, около 8 млн руб., будет стоить выступление Ирины Аллегровой и Стаса Михайлова. А вот Филипп Киркоров и Николай Басков берут еще меньше.
Также в список самых дорогих звезд вошли Иван Ургант, Настя Ивлеева и Полина Гагарина, передает сайт "Комсомольская правда".
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