Артисты повысили ценник за выступления на корпоративах после завершения режима самоизоляции

Карантин сильно ударил по карману российских звезд, но теперь, когда концерты снова постепенно начинают проводить, выросли и цены на выступления артистов. Например, многие стали брать гонорары в валюте, из-за изменения курса выросли и гонорары. Расценки российских музыкантов удалось выяснить журналистам.

Самой дорогой звездой оказалась Алла Пугачева. За выступление на частной вечеринке Примадонна берет около 29 млн рублей.

На втором месте Земфира. Исполнительница хитов "Искала" и "Хочешь?" споет на мероприятии за 12 миллионов.

Третье место делят Григорий Лепс и муж самой высокооплачиваемой певицы Максим Галкин. Праздник с участием артистов обойдется приблизительно в 10 млн рублей.

Немного меньше, около 8 млн руб., будет стоить выступление Ирины Аллегровой и Стаса Михайлова. А вот Филипп Киркоров и Николай Басков берут еще меньше.

Также в список самых дорогих звезд вошли Иван Ургант, Настя Ивлеева и Полина Гагарина, передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее журналисты подсчитали, сколько потратили на отечественных курортах знаменитости в этом сезоне.