Больше 60 тысяч в сутки: Бабкина устроила себе роскошный отдых после болезни

Больше 60 тысяч в сутки: Бабкина устроила себе роскошный отдых после болезни
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица улетела на черноморский курорт с молодым мужчиной

Российские звезды продолжают заселяться в крымские и краснодарские гостиницы. Надежда Бабкина, которая также недавно отправилась на отдых, выбрала роскошный отель в Ялте. Сколько тратит на отпуск народная артистка, удалось выяснить журналистам.

Бабкина остановилась в одном из самых дорогих мест города с системой "все включено" и шикарной территорией. Самый дешевый номер категории премиум-класса в этом комплексе стоит 66 тыс. руб. в сутки.

В Ялту Бабкина улетела с молодым мужчиной, в то время как ее избранник Евгений Гор остался дома. В Инстаграм-историях певица раскрыла, что ее спутника зовут Антон – в отеле они не только отдыхают, но и не забывают о спортзале. СМИ пишут, что мужчина является коллегой народной артистки.

Несмотря на выросшую популярность черноморских курортов, в Ялте можно отдохнуть и намного дешевле, как например это сделал Павел Прилучный, который, по слухам, отправился в отпуск вместе с Мирославой Карпович, пишет "Комсомольская правда". По подсчетам журналистов, за неделю на Черном море актер потратил 100 тыс. рублей.

Дана Борисова, в сравнении с Надеждой Бабкиной, тоже остановилась на более бюджетном варианте. Так, телеведущая за несколько дней тратит суточную стоимость номера певицы. По словам звезды, отпуск обошелся ей приблизительно в 90 тыс. рублей.

Карина СИРАЗОВА

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