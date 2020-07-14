"Отдых начинается": Бабкина снялась с неизвестным мужчиной в Крыму

"Отдых начинается": Бабкина снялась с неизвестным мужчиной в Крыму
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруг артистки в это время сфотографировался с молодой певицей

Надежда Бабкина порадовала фанатов новой публикацией. Звезда оповестила их, что улетала на Черное море, и выложила фото, на котором позирует в обнимку с мужчиной.

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Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)


За несколько часов до этого поста гражданский супруг артистки Евгений Гор у себя в аккаунте рассказал, что целиком погружен в работу, и выложил снимок с певицей Светланой Навоян.


На свежих кадрах Надежда Бабкина позирует на фоне моря и пальм. Знаменитость в легком летнем костюме широко улыбается фотографу.

"Отличная погода в Крыму! Отдых начинается!" – написала Надежда Бабкина.

Поклонникам яркий кадр пришелся по вкусу. Они пожелали любимой исполнительнице отлично провести время  (орфография и пунктуация сохранены):

"Человек энергия, человек позитив, человек харизма. Хорошего Вам отдыха", "Отличного отдыха! Обожаю Крым".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о видениях Надежды Бабкиной во время комы.

Ольга ФЕДОРОВА

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