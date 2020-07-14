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Надежда Бабкина порадовала фанатов новой публикацией. Звезда оповестила их, что улетала на Черное море, и выложила фото, на котором позирует в обнимку с мужчиной.
За несколько часов до этого поста гражданский супруг артистки Евгений Гор у себя в аккаунте рассказал, что целиком погружен в работу, и выложил снимок с певицей Светланой Навоян.
На свежих кадрах Надежда Бабкина позирует на фоне моря и пальм. Знаменитость в легком летнем костюме широко улыбается фотографу.
"Отличная погода в Крыму! Отдых начинается!" – написала Надежда Бабкина.
Поклонникам яркий кадр пришелся по вкусу. Они пожелали любимой исполнительнице отлично провести время (орфография и пунктуация сохранены):
"Человек энергия, человек позитив, человек харизма. Хорошего Вам отдыха", "Отличного отдыха! Обожаю Крым".
Ранее "Утро.ру" рассказывало о видениях Надежды Бабкиной во время комы.
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