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Серебристый свет и голоса врачей, которые разговаривали на "медицинском языке". Именно с такими видениями столкнулась Надежда Бабкина, находясь с состоянии медикаментозной комы. Воспоминаниями известная певица поделилась во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" на "Ютуб".
По словам Бабкиной, помимо сияющего света, она видела центрифугу. Та сначала крутилась, а потом остановилась. Можно только догадываться, что это значит. Но ведущий пошутил, что артистка увидела тот самый пресловутый "свет в конце тоннеля".
Также Максим Галкин поздравил Надежду Бабкину с ее победой над коронавирусом и в качестве награды подарил ей большую банку антисептика.
Напомним, в начале апреля Надежду Бабкину госпитализировали сCOVID-19. Болезнь певица переносила очень тяжело, ее состояние постепенно ухудшалось. Поэтому врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Позже стало известно, что незадолго до госпитализации певица общалась с молодым любовником своей подруги. Он-то и мог заразить Бабкину коронавирусом.
Спустя некоторое время медики обнаружили у артистки новую болезнь. Но, к счастью, звезда смогла преодолеть все трудности. В начале мая Бабкину выписали из больницы и она смогла самостоятельно пообщаться с поклонниками.
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