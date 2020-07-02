"Свет в конце тоннеля": Бабкина рассказал о своих видениях во время комы

"Свет в конце тоннеля": Бабкина рассказал о своих видениях во время комы
Надежда Бабкина. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Известная певица не догадывается, что означают странные образы, пришедшие ей в голову

Серебристый свет и голоса врачей, которые разговаривали на "медицинском языке". Именно с такими видениями столкнулась Надежда Бабкина, находясь с состоянии медикаментозной комы. Воспоминаниями известная певица поделилась во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" на "Ютуб".

По словам Бабкиной, помимо сияющего света, она видела центрифугу. Та сначала крутилась, а потом остановилась. Можно только догадываться, что это значит. Но ведущий пошутил, что артистка увидела тот самый пресловутый "свет в конце тоннеля".

Также Максим Галкин поздравил Надежду Бабкину с ее победой над коронавирусом и в качестве награды подарил ей большую банку антисептика.

Напомним, в начале апреля Надежду Бабкину госпитализировали сCOVID-19. Болезнь певица переносила очень тяжело, ее состояние постепенно ухудшалось. Поэтому врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Позже стало известно, что незадолго до госпитализации певица общалась с молодым любовником своей подруги. Он-то и мог заразить Бабкину коронавирусом. 

Спустя некоторое время медики обнаружили у артистки новую болезнь. Но, к счастью, звезда смогла преодолеть все трудности. В начале мая Бабкину выписали из больницы и она смогла самостоятельно пообщаться с поклонниками.

Александра ЛЕОНИДОВА

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