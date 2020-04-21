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У Бабкиной нашли новую болезнь

У Бабкиной нашли новую болезнь
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В клинике у артистки развилась депрессия

Медики раскрыли подробности о состоянии Надежды Бабкиной, которая попала в больницу из-за обширной пневмонии, вызванной, как  пишут СМИ, COVID-19.

По словам источников "СтарХита" "в звездном госпитале", куда перевели певицу из Коммунарки, несмотря на то, что ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, до полного выздоровления далеко. Бабкина по-прежнему не может есть сама, ее кормят через зонд. Дышит артистка через трубку в шее.

По словам врачей, звезда медленно, но идет на поправку. Пораженные очаги в легких постепенно уменьшаются. Медики отмечают, что общается певица пока довольно вяло, жестами, сознание ее пока заторможено. К тому же стало известно о новой болезни Бабкиной – в госпитале у нее развилась депрессия, "связанная с длительным пребыванием в стационаре", пишет издание.

Напомним, в больнице Бабкина лежит уже три недели – ее госпитализировали еще 1 апреля. Ранее о состоянии артистки журналистам рассказал ее представитель.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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