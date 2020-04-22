Ведущий "Модного приговора" считает, что легко отделался

Александра Васильева, который попал в больницу с подозрением на коронавирус вслед за Надеждой Бабкиной, выписали. Историк моды раскрыл подробности своего лечения в Коммунарке.

Партнер Бабкиной по шоу "Модный приговор" рассказал, что коронавирус ему так и не подтвердили: лишь один из пяти тестов показал положительный результат. При этом врачи сказали Васильеву, что сейчас способы выявления болезни несовершенны, поэтому результаты анализов мало о чем говорят, и улучшить ситуацию пока нельзя.

Лечили телеведущего от двусторонней пневмонии на протяжении десяти дней, рассказал он "Инфо24". Химия, ежедневные капельницы и таблетки дали результат. При этом историк моды считает, что отделался он очень легко.

Васильев добавил, что лечили его "по-звездному", а многие даже заходили в палату просто, чтобы посмотреть на знаменитость. В интервью РИА ФАН ведущий "Модного приговора" также отметил профессионализм врачей в Коммунарке. По его словам, они отточили свое мастерство до совершенства.

Рассказал историк моды и о самочувствии своих коллег - Надежды Бабкиной и Эвелины Хромченко. По его словам, у журналистки, как и остальных участников "Модного приговора", симптомов болезни нет. Исключением стала лишь Надежда Бабкина, которая все еще находится в клинике. Кроме того, подхватили коронавирус также водитель артистки и его семья, поделился Васильев.

О госпитализации ведущего "Модного приговора" стало известно 12 апреля. В клинике Васильев наслаждался просмотров фильмов и видом из окна учреждения. Выписали историка моды 22 апреля.